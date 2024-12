Dunkelflaute hat dramatische Folgen für Deutschland

Anzeige

BERLIN. Die Dunkelflaute in Deutschland sorgt aktuell für die höchsten Strompreise aller Zeiten. Am Donnerstag kostete die Megawattstunde an der Börse 936 Euro – so viel wie noch nie. Ursache ist die seit Jahren – zunächst unter den Merkel-Regierungen, zuletzt unter der Ampel – vorangetriebene Energiewende.

Bei der derzeitigen Wetterlage, wie sie für den Herbst und Winter nicht untypisch ist, fehlen Sonne und Wind. Wolken, Nebel und wenig Luftbewegung lösen die sogenannte Dunkelflaute aus. Deutschland hat sich von den regenerativen Energien abhängig gemacht.

Die letzten Kernkraftwerke sind seit 2022 abgeschaltet. Im vergangenen Frühjahr nahm die Bundesregierung zudem Braun- und Steinkohlekraftwerke vom Netz, die mehr als vier Gigawatt Strom produzierten.

Dunkelflaute läßt Preise explodieren

Durch die politische Verknappung ist Deutschland auf Importe angewiesen – und deren Preise steigen wegen der hohen Nachfrage bei geringem Angebot immer schneller. Dadurch müssen Stadtwerke, Stromversorger und die Industrie aktuell extrem viel für die Elektrizität bezahlen.

Das Elektrostahlwerk der Firma Feralpi im sächsischen Riesa stoppte seine Produktion daher nun komplett. Auch beim 128 Jahre alten Essener Metallhersteller Anke GmbH bleiben die Öfen kalt. In Essen klagt man über eine Verzehnfachung der Strompreise. Andere Unternehmen drosselten ihre Produktion.

Wirtschaft findet Lage „zum Verzweifeln“

Aber auch normale Haushalte leiden unter der Hyperinflation. Rund eine Million von ihnen haben Verträge mit flexiblen Preisen. Diese zahlen jetzt ein Vielfaches für die Elektrizität. Der Stromanbieter Tibber warnt seine Kunden auf X vor Preisen von 1,33 Euro/Kilowattstunde. Das entspricht einer Vervierfachung des üblichen Preises.

1/2 Achtung! Auch morgen heißt es leider: durchhalten!🙈 Der Tagesdurchschnitt liegt dann, je nach Region, um die 63 bis 69 ct/kWh. Zwischen 17 und 18 Uhr klettert der Strompreis sogar deutlich über die 1-Euro-Marke. pic.twitter.com/s6cWF31Rl6 — Tibber Deutschland (@Tibber_DE) December 11, 2024



Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, sagte der Bild-Zeitung: „Es ist zum Verzweifeln. Unsere Unternehmen und unser Land können sich keine Schönwetter-Produktion leisten. Wir brauchen dringend Kraftwerke, die sicher einspringen können.“ (fh)