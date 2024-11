Deutschland steht vor gigantischer Abwanderungswelle

Immer mehr Unternehmen in Deutschland denken darüber nach, ihre Standorte zu schließen und ins Ausland zu gehen (Symbolbild) Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Die Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland brechen dramatisch ein: Risikokapitalgeber ziehen sich zunehmend zurück, und die Kapitalzuflüsse in Start-ups sinken stark. Auch große Unternehmen planen, ihre Investitionen vermehrt ins Ausland zu verlagern, was Deutschlands Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit erheblich untergräbt.