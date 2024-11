Sind Asyllager in Albanien legal? Nun muß EU-Gericht ran

Der Albanien-Plan der italienischen Regierung steckt erstmal fest: Ein Gericht hat den Fall an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Das Urteil könnte Auswirkungen auf andere EU-Länder haben. Doch was geschieht nun mit den Asylbewerbern in Albanien?