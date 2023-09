Rußland umgeht G7-Ölpreissanktionen erfolgreich

Zugleich ging die Menge des verkauften Rohöls zurück. So exportierte Rußland rund 2,5 Millionen Barrel pro Tag im August des laufenden Jahres, während diese Zahl im Mai um ein Fünftel höher gelegen habe, berichtete das Blatt. Hinzu kommen weitere Einschränkungen: Am Donnerstag hatte der Kreml Benzin- und Dieselexporte an alle Länder außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion verboten. Zu dieser gehören Weißrußland, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan.