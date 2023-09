Pleitewelle erfaßt Deutschland

Anzeige

WIESBADEN. Deutschland wird von einer Pleitewelle überrollt. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes für Statistik in Wiesbaden hervor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Insolvenzverfahren im August 2023 um 13,8 Prozent. Bereits im Juli 2023 zählte das Amt 23,8 Prozent Firmenpleiten mehr als im Vorjahresmonat.

Insgesamt gab es im ersten Halbjahr 2023 um ein Fünftel mehr Insolvenzen (20,5 Prozent) als im Vergleichszeitraum 2022. Amtsgerichte meldeten bis zum Stichtag 8.571 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Da die Gerichte die Verfahren erst prüfen, fließen die Insolvenzen etwa drei Monate nach Antrag in die Statistik ein.

Jedes 400. Unternehmen ist pleite

Rein rechnerisch sind 25,3 von 10.000 oder etwa jedes 400. Unternehmen pleitegegangen. Auch die gemeldete Schuldensumme stieg deutlich. Erfaßten die Insolvenzverfahren im ersten Halbjahr 2022 insgesamt Gläubigerforderungen von 8,2 Milliarden Euro, liegt diese Summe mittlerweile bei 13,9 Milliarden Euro.

Am schwersten traf es die Logistik- und Verkehrsbranche. Hier lag das Pleiterisiko doppelt so hoch wie für den Durchschnitt. Etwa 54,1 von 10.000 Unternehmen meldeten Insolvenz an. Wer dagegen die geringste Insolvenzrate aufwies, war die Energiebranche. Hier mußten nur 2,4 von 10.000 Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter antreten. (JF)