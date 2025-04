Deshalb schrumpft die US-Wirtschaft

WASHINGTON. Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2025 überraschend leicht geschrumpft. Grund dafür war vor allem ein deutlicher Anstieg von Importen, mit denen Unternehmen und Verbraucher steigenden Kosten zuvorzukommen versuchten. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten 2025 um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2024 wuchs die US-Wirtschaft noch um 2,4 Prozent.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sei das Verbrauchervertrauen so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Zudem habe sich die Stimmung in der Wirtschaft verschlechtert. Große Unternehmen wie der Autohersteller „General Motors“ und die Fluggesellschaft „Jet Blue“ hatten davor gewarnt, daß die ungewissen Folgen des Handelskriegs eine Vorhersage der künftigen Geschäftsentwicklung unmöglich machten.

Der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Ken Martin, empörte sich auf X über Trump: „Donald Trump hat unser Land in den Abgrund gestürzt. Er zündet persönlich eine Wirtschaftskrise an und wird dabei von Feiglingen im Kabinett und im Kongreß gestützt. Verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort – Finanzexperten sagen, daß unser Land im besten Fall in eine Rezession gerät.“

