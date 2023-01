Importpreise galoppieren wie seit fast 50 Jahren nicht mehr

Daß die deutsche Wirtschaft bedrohlich schwankt, merkt man auch an steigenden Importkosten – seit der Ölkrise 1974 sind diese nicht mehr so angestiegen, wie zuletzt (Symbolbild) Foto: picture alliance / Rainer Keuenhof | Rainer Keuenhof

Seit 1974 nicht mehr so stark angestiegen

Die deutsche Wirtschaft schwankt bedrohlich. Das merkt man auch an den in ungeahnte Höhen steigenden Importkosten – seit der Ölkrise 1974 sind diese nicht mehr so rapide angestiegen, wie zuletzt.