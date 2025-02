Eine Frau wählt in einem Wahllokal (Symbolbild) / Foto: picture alliance/dpa | Helena Dolderer

Mehrere islamistische Anschläge erschütterten Deutschland in den Monaten vor der Bundestagswahl – und heizten die Debatte um Migration und innere Sicherheit weiter an. Doch hat die AfD in den betroffenen Städten zugelegt? Die JF analysiert die Wahlergebnisse.