So kleinlaut ist der arabische Raketen-Influencer plötzlich vor Gericht

BERLIN. Am Berliner Landgericht hat Atallah Younes, der Influencer, der in der Silvesternacht eine Rakete gezielt in ein Wohnhaus in Neukölln geschossen haben soll, sein Schweigen gebrochen. Am zweiten Prozeßtag ließ der 23jährige Palästinenser über seinen Verteidiger mitteilen, es tue ihm „unendlich leid“. Von Absicht wolle er nichts wissen.

Younes, der sich beim Raketenabschuss filmen ließ, verbreitete das Video später über soziale Medien. Es zeigt, wie er mit der Hand zielt – sechs Sekunden lang direkt auf die Fassade – bevor die Rakete im vierten Stock explodiert. Das Schlafzimmer wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. JUNGE FREIHEIT erkannte den Palästina-Influencer nach einem Fahndungsaufruf der Berliner Polizei.

Die Staatsanwaltschaft wirft Younes vor, die Rakete „aus Eigennutz und völliger Rücksichtslosigkeit“ auf das Wohnhaus gerichtet zu haben. Laut Brandsachverständiger handelt es sich um ein handelsübliches Silvesterfeuerwerk des Typs „Goldrausch“, das mit mehr als 1.000 Grad verbrennt.

Influencer wegen Fluchtgefahr in U-Haft

Der Angeklagte beteuert, er habe geglaubt, die Rakete fliege senkrecht in die Luft. Auch die Musik zum Video sei nicht seine Idee gewesen – sie habe Instagram automatisch vorgeschlagen. Die Verbreitung des Clips sei zunächst von einem Freund ausgegangen. Als die Resonanz angeblich positiv war, habe er das Video übernommen.

Liebe @polizeiberlin wir haben den Täter ausfindig gemacht. Es ist Atallah Younes, ein arabischer Influencer. Er hat das Originalvideo von seinem Instagram bereits gelöscht, seine Story und Google haben aber noch Spuren hinterlassen. Am Ende des Videos bittet er wohl bei den… https://t.co/UC312OSJbq pic.twitter.com/3ljSxqewpF — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) January 1, 2025

Erst nach seiner Verhaftung – bei dem Versuch, Deutschland über den BER zu verlassen – entschuldigte sich Younes bei dem Mieter der betroffenen Wohnung. Der nahm ihn sogar in Schutz. Dennoch sitzt der Influencer in U-Haft in Moabit – es bestehe Fluchtgefahr.

Am Mittwoch wird das Urteil erwartet. (rr)