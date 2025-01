Der AfD-Abgeordnete Jean-Pascal Hohm und ein Asylheim in Brandenburg: Neue Zahlen zu Straftaten in Unterkünften erschienen. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Bahlo / picture alliance / ZB | Bernd Settnik

Sieben Straftaten am Tag in Brandenburger Asylunterkünften

In Brandenburger Asylunterkünften kam es 2023 im Schnitt zu sieben Straftaten am Tag, wie aus neuen Zahlen hervorgeht, die der JF exklusiv vorliegen. Was sind die häufigsten Delikte und woher kommen die meisten Tatverdächtigen?