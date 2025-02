Ein Großaufgebot der Polizei verhindert, daß der AfD-Abgeordnete Stephan Protschka eine Rose am Anschlagort niederlegen kann. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Eklat in München

Polizei verbietet AfD-Abgeordneten, am Anschlagort zu trauern

Der Bundestagsabgeordnete Protschka will eine Rose am Anschlagort in München niederlegen. Die Polizei läßt ihn nicht durch. 50 linke Demonstranten haben den Ort im Griff und rufen „Refugees welcome“. Mit Video.