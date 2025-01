Nach Skandal-Weihnachtsmarkt in Darmstadt: Pfarrer suspendiert

Anzeige

DARMSTADT. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat den Pfarrer der Michaelsgemeinde in Darmstadt, Manfred Werner, vorläufig suspendiert. Hintergrund ist ein von Werners Gemeinde mitorganisierter Weihnachtsmarkt Ende Dezember vergangenen Jahres, bei dem auch antisemitische Devotionalien verkauft wurden. Staatsschutz und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen die Veranstalter inzwischen wegen Volksverhetzung, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Bei der Veranstaltung, die als „Anti-Kolonialer Friedens-Weihnachtsmarkt“ beworben wurde, war unter anderem die Parole „From the river to the sea“ auf einem ausgestellten Plakat zu sehen. Auch Schlüsselanhänger mit dem Logo der Hamas – dem roten Dreieck – wurden verkauft.

Außerdem gab es Stoffbeutel mit der Landkarte Israels und der Aufschrift „Palästina“ zu kaufen. Zudem wurden Lebkuchenherzen mit politischen Botschaften verkauft und Flyer verteilt, auf denen dem jüdischen Staat ein systematischer Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen wurde.

„Darmstadt4Palestine“ ist involviert

Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker (CDU) sagte nach Kritik an der Veranstaltung, dort sei Weihnachten mißbraucht worden für die Verbreitung von Judenhaß. Es sei „unfaßbar, völlig inakzeptabel und absolut skandalös, in welch infamer Weise in Darmstadt Hamas-Propaganda und Holocaust-Relativierung eine Plattform geboten wurde“. Durch den Ausspruch „Nie wieder“, der auf dem Markt zu lesen war, sei der Holocaust relativiert und mit dem Nahostkonflikt gleichgesetzt worden.

Unter anderem hatte die Gruppe „Darmstadt4Palestine“ für den Weihnachtsmarkt geworben. Diese verbreitete unlängst auf Instagram eine Zeichnung, die US-Präsident Joe Biden als Engel darstellt, der fröhlich lächelt, während Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein palästinensisches Kind köpft.

Auf Nachfrage der Bild-Zeitung, ob „Darmstadt4Palestine“ vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet wird, gab ein Sprecher zu Protokoll: „Wenn sich das LfV Hessen diesbezüglich nicht äußert, ist dies weder als Bestätigung noch als Verneinung einer Beobachtung zu verstehen.“ (st)