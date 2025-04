Ungarn will den Internationalen Strafgerichtshof verlassen

Ungarn will raus aus dem Internationalen Strafgerichtshof – das jedenfalls wollen Diplomaten bei einem Treffen in Budapest erfahren haben. Justizminister Tuzson sprach offenbar von einem konkreten Plan. Doch was genau steckt hinter dem möglichen Bruch mit Den Haag?