Liveticker zum Zustrombegrenzungsgesetz: Bundestag unterbricht Beratungen

Selten zuvor war eine Bundestagswoche so spannend. Wird am Freitag erstmals ein Gesetzentwurf gegen die rot-grüne Minderheitsregierung durchgebracht? Für das „Zustrombegrenzungsgesetz“ der Union haben sich im Vorfeld auch AfD, FDP und BSW stark gemacht. Die Ereignisse im Liveticker.

11.15 Uhr. Chaotische Zustände im Bundestag. Merz verhandelt offenbar mit SPD-Fraktionschef Mützenich über das weitere Vorgehen. Wahrscheinlich ist, daß die Debatte geführt wird – danach allerdings nicht darüber abgestimmt wird. Es soll dann in den Innenausschuß überwiesen werden, wo es bereits einmal abgelehnt wurde – auch von der FDP.

FDP zusammengefaßt:

1. Gesetz, daß sie im Innenausschuß abgelehnt haben, soll in den Innenausschuß.

2. Sie wollen Mehrheit mit SPD oder Grünen, denen sie gestern vorwarfen, während der Ampel wichtige Verschärfungen blockiert zu haben. — Henning Hoffgaard (@HenHoffgaard) January 31, 2025

11.00 Uhr: Die Unionsfraktion hält nun eine Krisensitzung ab. Das weitere Vorgehen soll besprochen werden. Zuvor war die FDP eingeknickt. Sie will mit Rot-Grün verhandeln.

10.58 Uhr: Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), beantragt völlig überraschend eine Unterbrechung der Sitzung. In 30min soll es weitergehen. Es laufen hektische Gespräche.

10.55 Uhr: Das Plenum ist fast restlos gefüllt. Gleich geht es los. Auch Kanzler Olaf Scholz ist jetzt da.

10.45 Uhr: Noch immer wird über die Energiepolitik gesprochen. Doch die Reihen im Plenum füllen sich. Gleich soll die Debatte beginnen.

10.32 Uhr: Welt-Journalist Robin Alexander berichtet auf X, es gebe nun Gespräche zwischen Union und FDP. Zieht Merz seinen Entwurf zurück? Wird er in den Innenauschuß verwiesen? Allein mit AfD und BSW will die Union dann vielleicht doch nicht abstimmen.

Jetzt laufen Gespräche zwischen Union und FDP! https://t.co/jpcUFVg1Lj — Robin Alexander (@robinalexander_) January 31, 2025

10.30 Uhr: Bei der AfD ist man wenig überrascht über das Einknicken der FDP und auch die Abweichler bei der Union. „Der links-grüne Gegenwind scheint seine übliche Wirkung zu entfalten und es gibt wie leider zu erwarten Umfaller in Union und FDP“, schreibt der Bundestagsabgeordnete Michael Espendiller auf X. „Versteht ihr jetzt, warum wir die AfD gegründet haben?“

Der links-grüne Gegenwind scheint seine übliche Wirkung zu entfalten und es gibt wie leider zu erwarten Umfaller in Union und FDP. Versteht ihr jetzt, warum wir die AfD gegründet haben? Warum wir sie gründen mussten und warum wir seit 12 Jahren das ertragen, was die Union jetzt… — Dr. Michael Espendiller, MdB (@DrMEspendiller) January 31, 2025

10.25 Uhr: Für die AfD wird heute der Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann sprechen. Die Werte-Union meldet, daß mit dem Ex-AfD-Politiker Dirk Spaniel, erstmals ein Parteimitglied sprechen werde. Er war der Maaßen-Partei jüngst beigetreten.

10.20 Uhr: Die Debatte zum Zustrombegrenzungsgesetz verschiebt sich etwas. 10.45 Uhr soll sie nun etwa beginnen. Derzeit wird noch das Energiewirtschaftsgesetz debattiert.

10.10 Uhr: Auch inhaltlich will die FDP nicht zustimmen. Damit steht das Merz-Gesetz vor dem Aus. Die Liberalen wollen stattdessen einen Kompromiß mit SPD und Grünen, die nach Aussagen von FDP-Politikern während der Ampelregierung zahlreiche Migrationsverschärfungen aabgelehnt hatten.

10.05 Uhr: Die FDP knickt ein! Sie will heute nicht über das Zustrombegrenzungsgesetz abstimmen lassen. Stattdessen soll der Entwurf in den Innenausschuss zurückverwiesen werden, sagte Fraktionschef Christian Dürr. Dort allerdings hatte seine Fraktion den Entwurf bereits einmal abgelehnt. Da es zudem keine reguläre Sitzungswoche mehr gibt, wäre das Gesetz in dieser Legislatur gestorben.

9.55 Uhr: Zur Attacke von Angela Merkel auf seine Person hat sich CDU-Chef Merz bislang noch nicht geäußert – jedenfalls nicht deutlich. Bei einer Wahlkampfkundgebung in Dresden sagte er allerdings, die Union habe Fehler gemacht. „Wenn wir das damals besser gemacht hätten, wäre die AfD 2017 und 2021 nicht in den Bundestag gekommen.“ Wer „damals“ im Amt war? Angela Merkel.

9.40 Uhr: Scheitert das Gesetz am Ende an fehlenden Stimmen von Union und FDP? Laut der Bild-Zeitung wollen zwölf Abgeordnete von CDU und CSU und 15 der FDP nicht zustimmen. Es wäre eine Blamage für CDU-Chef Friedrich Merz. Eine Mehrheit wäre damit kaum noch möglich. Haben die linken Randalierer sich doch durchgesetzt?

🔴 Angespannte Stimmung gerade in der FDP-Schalte. Tendenz: 15-20 Fraktionsmitglieder werden sich enthalten oder nicht mit abstimmen. @ulrichlechte wird sogar mit Nein stimmen. pic.twitter.com/QBCFTYWeAj — Maximilian Stascheit (@MStascheit) January 31, 2025

9.35 Uhr: Die Debatte zum Gesetz wird gegen 10.30 Uhr starten und bis etwa 12 Uhr gehen. Es ist namentliche Abstimmung beantragt, Aus Auszählen dürfte dann nich einige Zeit in Anspruch nehmen.

9.30 Uhr: Wird das Gesetz am Ende im Bundesrat gekippt? Unter anderem Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte bereits an, keinem Gesetz zustimmen zu wollen, das auch mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommt. Allerdings regiert er mit der SPD und hätte sich ohnehin enthalten müssen. Bezeichnend: Unter Wegers Regentschaft hat sich die Zahl der Vergewaltigungen in Berlin massiv erhöht.

9.20 Uhr: SPD und Grüne jedenfalls – die Linkspartei ohnehin nicht – werden dem Gesetz nicht zustimmen. Die SPD will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, sollte es eine Mehrheit geben. Sie argumentiert, der Massenzustrom nach Deutschland ergebe sich aus der Verfassung.

9.15 Uhr: In den vergangenen Stunden haben sich unfaßbare Szenen in Deutschland abgespielt. Linksextremisten und Anhänger von SPD und Grünen haben Parteizentralen der Union attackiert, das Konrad-Adenauer-Haus mußte geräumt werden, sogar Morddrohungen gab es. Bisher gab es solche Angriffe fast nur auf die AfD. Werden Unionsabgeordnete aus Angst vor Gewalt einknicken?

9.10 Uhr: Was sind die Kernpunkte des Unionsgesetzes? Vor allem der Familiennachzug für subsidär geschützte Asylbewerber soll fallen. Er ist eines der Haupteinfallstore von Migranten nach Deutschland. Für die Bundespolizei sol es deutlich mehr Befignisse geben, etwa an den Grenzen. Den ganzen Entwurf gibt es hier: https://dserver.bundestag.de/btd/20/128/2012804.pdf

Vor allem die zu geringen Abschiebungen treiben die Union um. Sie schreibt in dem Entwurf:

Für die Begrenzung der illegalen Migration nach Deutschland ist auch die konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht von zentraler Bedeutung. Diesem Anspruch wird die Realität bei weitem nicht gerecht: Bei 226.882 vollziehbar ausreisepflichtigen Personen in Deutschland zum Stichtag 30. Juni 2024 – darunter 44.155 Personen ohne Duldung – lag die Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr 2024 bei gerade einmal 9.465 und damit niedriger als in den Vor-Corona-Jahren (im Gesamtjahr 2019 22.097 Abschiebungen, im Jahr 2018 23.617 Abschiebungen und im Jahr 2017 23.966 Abschiebungen).

CDU und CSU hatten ihn bereits einmal in den Bundestag eingebracht. Damals war er mit Mehrheit der damals noch regierenden Ampel abgelehnt worden.