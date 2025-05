In diesen Bundesländern ist Mohammed der beliebteste Vorname

Anzeige

WIESBADEN. In drei deutschen Bundesländern ist der Name Mohammed auch im Jahr 2024 der beliebteste Jungenvorname geblieben. Dabei handelt es sich um die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache am Donnerstag mitteilte. Die Gesellschaft mit Sitz in Wiesbaden veröffentlicht jedes Jahr entsprechende Listen.

Auch in anderen Bundesländern rangiert der Name aus dem islamischen Kulturkreis weit oben. So befindet er sich in Hessen auf Platz zwei – wie es auch schon im Vorjahr der Fall war. In Nordrhein-Westfalen rutschte er im vergangenen Jahr von Platz zwei auf Platz drei ab.

Noah, Matteo und Leon deutlich vor Mohammed

Betrachtet man Deutschland als Ganzes, taucht Mohammed in der Liste der beliebtesten Erstnamen nicht auf den ersten zehn Plätzen auf. Auffälliges ergibt aber der regionale Vergleich: Während Mohammed als Erstname in den neuen Bundesländern auf Platz zehn rangiert, taucht er in Westdeutschland nicht in der Liste der beliebtesten zehn Erstnamen auf.

Unter dem Strich war der beliebteste Erstname für Jungen in Deutschland 2024 der Name Noah, gefolgt von Matteo und Leon. Bei den Mädchen steht Sophia ganz oben, gefolgt von Emilia und Emma. Die Gesellschaft für deutsche Sprache zählt bei ihren Listen jeweils verschiedene Schreibweisen von Namen zusammen. (ser)