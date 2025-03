Jetzt klagt Wagenknecht gegen das Bundestagswahlergebnis

Kritisch über die Aussichten des BSW in Karlsruhe äußerte sich Verfassungsrechtlerin Roya Sangi. Der bloße Hinweis auf ein knappes Wahlresultat reiche nicht, um im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens eine Nachzählung anzuordnen und durchzuführen, betonte sie gegenüber der Legal Tribune Online: „Hierfür bedarf es einer substantiierten Darlegung eines konkreten Wahlfehlers.“

Bei der Wahl im Februar hatte das BSW dem vorläufigen Ergebnis zufolge 4,97 Prozent erreicht und damit den Wiedereinzug in den Bundestag knapp verfehlt. Seitdem wurden in mehreren Wahllokalen Auszählungsfehler festgestellt. In Berlin etwa stellte der Landeswahlleiter 150 Stimmen mehr für Wagenknechts Partei fest. Im nordrhein-westfälischen Landkreis Soest fand der Kreiswahlausschuß heraus, daß mehrere Stimmzettel fälschlicherweise dem Bündnis Deutschland zugerechnet worden waren. Für den Wiedereinzug in den Bundestag benötigt das BSW jedoch 13.435 Stimmen.

Am kommenden Freitag hat der Bundeswahlleiter vor, das amtliche Endergebnis festzustellen. Sollte es zu einer Neuauszählung kommen und das BSW die Fünf-Prozent-Hürde doch überspringen, würden CDU, CSU und SPD keine Mehrheit im Bundestag mehr stellen. (kuk/ mit ho)