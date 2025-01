Die Brandmauer ist am Ende

Anzeige

Um die Bedeutung dessen zu ermessen, was heute in Deutschland passiert ist, muß man nicht auf das politische Spektrum schauen, das es betrifft. Man muß auf die Seite schauen, die es nicht betrifft. Denn bei SPD, Grünen und Linken als Verkörperung einer längst nicht mehr mehrheitsfähigen politischen Grundstimmung ist die Panik groß. Auf X – und nicht nur dort – überschlagen sich die Warnungen vor Faschismus, Autoritarismus, ja sogar dem Untergang der Demokratie. Bestes Beispiel ist Robert Habeck, der sich schon als falsches Gewissen der Union aufspielt und in seinem bekannt nölenden Ton warnt, die Union dürfe jetzt ja nicht die Brandmauer schleifen.

Friedrich Merz hat bei der Vorstellung seines 5-Punkte-Plans wohl vergessen: Kein Kanzler steht über dem Gesetz. Und auch an seine Versprechen zur Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD erinnert er sich nicht mehr. Keine Zeit für schwache Nerven @CDU. Die Brandmauer darf nicht fallen. pic.twitter.com/lF7fQrk55e — Robert Habeck (@roberthabeck) January 24, 2025

Natürlich geht es ihnen nicht darum. Die Angst geht um. Die Angst vor dem, worum es immer geht: Macht. Denn Friedrich Merz ist heute auf eine gewisse Weise tatsächlich „All in“ gegangen. Seine Ankündigung, die Migrationswende nach Aschaffenburg einzuleiten, „egal“, mit wem, ist ein Dammbruch. Egal heißt egal. Er kann dahinter nicht mehr zurück. Er wird diese Worte nie wieder einfangen können. Sie sind in der Welt. Jeder hat sie gehört und sich seinen Teil dabei gedacht.

Wenige Wochen verändern die Republik

Es ist nur ein paar Wochen her, da zog die Union im Bundestag noch ängstlich eben jene Anträge und Gesetzesentwürfe zurück, die sie nun in der kommenden Woche im Bundestag einbringen wird. Aus Angst, die AfD könne zustimmen und den Anliegen zu einer Mehrheit verhelfen. Es war damals eine Bankrotterklärung. Doch in diesen Wochen ist viel passiert. Zu viel für ein Land, in dem jedem Tag schon zu viel passiert. Einem Land, dem die Puste ausgeht. Einem Land, das mit dem Rücken zur Wand steht. Wirtschaftlich, sicherheitspolitisch, gesellschaftlich. Auf allen Ebenen.

Die Menschen haben ein feines Gespür dafür. Und selbst die, die es nicht haben, merken, daß etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Magdeburg, Solingen und eigentlich begann alles ja viel früher: Stichwort Anis Amri. Es sagt viel aus, daß erst ein zweijähriges Kind brutal ermordet werden mußte, damit auch Friedrich Merz endlich aus sich heraus geht. Seine Empörung ist ehrlich. Es ist erschütternd. Im Internet kursiert eine Tonbandaufnahme der panisch schreienden Erzieherinnen, die zusehen müssen, wie der eingewanderte Afghane immer wieder auf den kleinen Körper einsticht. Wieder und wieder und wieder.

Die Gesellschaft ist tief verunsichert

Was kann eine zivilisierte Gesellschaft solchem Haß, solcher Bösartigkeit entgegensetzen? Unsere Gesetze wurden geschrieben für eine Gesellschaft, in der es einen gewissen Grundkonsens gibt. Doch mit der unkontrollierten Einwanderung von Millionen kulturfremder – vor allem muslimischer Einwanderer – wurde dieser Konsens aufgekündigt. Von einer politischen Kaste, die es besser hätte wissen können und wohl auch besser wußte. Merkel wollte das Gesicht wahren und nun müssen wir damit leben. Jeden verdammten Tag. Messerstechereien, Schlägereien, Pöbeleien, Junkies, Verelendung, ein antisemitischer linker Mob, der Universitäten stürmt und Juden verfolgt.

Es geht um den Täter. Er hätte nie kommen dürfen. Er hätte längst weg sein müssen. Das Behördenversagen in diesem Fall macht einen sprachlos. Er war zu kriminell, um weggesperrt zu werden. War auf freiem Fuß, weil da noch ein Prozeß gegen ihn lief. Wo sind wir in diesem Land eigentlich hingekommen?

Und schon zünden links-liberale Verharmloser die nächsten Nebelkerzen. Die Zahl der Morde sei ja gar nicht so hoch. Kein Wunder, wenn man die Täter reihenweise für psychisch krank erklärt und am Ende nicht strafrechtlich verurteilt. So kann man Kriminalitätsstatistiken auch manipulieren.

Mit der Sozialdemokratie ist kein Staat mehr zu machen

All das weiß auch Friedrich Merz. Seine politischen Gegner halten ihm gerne vor, impulsiv zu agieren. Einfach mal einen herauszuhauen. „Kleine Paschas“. Tief in seinem Inneren wissen er und auch sein engeres Umfeld ganz genau, daß etwas gehörig schiefgelaufen ist und sie es mit einer bis auf die Knochen verunsicherten Gesellschaft zu tun haben.

Impulsiv? Ist das wirklich ein Argument gegen einen Politiker? Nur, wenn man es für eine politische Leistung hält, daß sich Politiker Zeit nehmen sollten, um das Volk doch nur wieder mit inhaltsleeren Floskeln abzuspeisen. So agiert Olaf Scholz. So agierte Angela Merkel. Und das hält ihm seine Partei auch noch zugute. Die Sozialdemokratie – vielleicht mit Ausnahme der dänischen – steht moralisch entkleidet dar. Sie hat keine Daseinsberechtigung mehr. Sie ist am Ende. Unrettbar verloren. Sie belügen einen schon, wenn man nur nach Datum und Uhrzeit fragt.

Der Geist ist aus der Flasche

Nun hat Merz es eben gesagt. Egal mit wem. Es war nicht impulsiv. Er folgt der brutalen Logik, die der CDU jetzt aufgezwungen wird. Von allein wäre sie darauf nicht gekommen. Auch sie mußte am Ende von der Wirklichkeit umzingelt werden. Natürlich folgt Merz auch der Logik der Macht. Jeder Anschlag, jedes Verbrechen treibt die Wähler zur AfD. Sie ist die einzige Partei, die den wachsenden Unmut von Millionen Menschen seit Jahren glaubwürdig artikuliert. Für die einen ist AfD zu wählen Notwehr, für immer mehr Menschen ist es das Ergebnis tiefster und ehrlicher Überzeugung.

Der Geist ist aus der Flasche. Nie wieder wird die AfD von der politischen Bühne verschwinden. Dazu sind die gesellschaftlichen Brüche viel zu groß. Gerade deswegen soll sie ja verboten werden. Weil sie nicht entzaubert werden kann, weil ihre Kernargumente unwiderlegbar sind. Weil sie recht behalten hat. Und welche politische Partei kann das schon von sich behaupten?

Der Souverän steht unter Druck

Marco Wanderwitz (CDU) spricht, wenn er wieder einmal ein AfD-Verbot fordert, von einer „Atempause“, die die Demokratie jetzt brauche. Es ist entlarvend. Warum ist sie denn außer Puste? Nicht wegen Alice Weidel oder Tino Chrupalla. Sondern, weil seit Jahren Politik gegen die Interessen des Landes gemacht wurde. Auch und vor allem von der Union. Der Demokratie soll deswegen gar nicht mehr Luft verschafft werden. Man will ihr das Maul stopfen.

Und Millionen Menschen, die die AfD wählen, gleich mit. Nur darum geht es. Will das Volk – oder zumindest ein nicht mehr zu ignorierender Teil davon – nicht mehr so, wird sich eben ein anderes gewählt. Und weil das nicht mehr klappt, putscht man unverhohlen gegen den Souverän, indem man das Staatsvolk zu einer grotesken Karikatur ausdehnt. Drei Jahre in Deutschland und im besten Fall keinen ermordet? Zack! Staatsbürgerschaft.

Das letzte Aufgebot bekämpft die Brandmauer

Nun tagt der Bundestag also in der kommenden Woche. Der Wind, der der ohnehin weltanschaulich nicht gefestigten Union entgegenwehen wird, wird brutal. Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, „Prominente“, Fußballmillionäre, Stars und Sternchen: Das letzte Aufgebot einer aus der Zeit gefallenen Elite von „Everywheres“ wird zur letzten Schlacht rufen. Am Sonntag soll in Berlin gegen den weltweiten Rechtsruck demonstriert werden. Nur wenige Tage, nach dem Fanal von Aschaffenburg. Nur wenige Wochen nach der Todesfahrt von Magdeburg.

Und auch innerparteilich wird Merz unter Druck gesetzt werden. Die Wüsts, die Günthers werden alles daran setzen, die Wiederkehr der Normalität im Keim zu ersticken. Denn die CDU ist eben nicht Friedrich Merz. Das sollte man nie vergessen.

Die Union läßt sich ein Hintertürchen

Und natürlich hat sich die Union bereits ein Hintertürchen geschaffen. Die kommende Sitzungswoche des Bundestags ist zugleich auch die Letzte, in der das Plenum in Gänze zusammenkommt. Es ist nicht üblich, daß Gesetzesentwürfe oder Anträge schon am Tag ihrer Einbringung abgestimmt werden. Eigentlich werden sie erst in die Ausschüsse verwiesen. Nicht ausgeschlossen, daß zumindest Teile der Union genau darauf spekulieren. Frei nach dem Motto: „Wir hätten ja gerne, aber …“ Angst vor der eigenen Courage wäre typisch für CDU und CSU.

Nur sollte niemand hoffen, daß linke Parteien da auch mitspielen. In all ihrer Weltfremdheit glauben sie doch tatsächlich, es würde ihnen irgendwie nutzen, wenn die Union mit der AfD abstimmt. Mobilisiert wird dadurch allerdings eh nur der kleiner werdende Teil der Bevölkerung, um den sich die linken Parteien ganz allein streiten. Jan Böhmermann wird sowieso nicht CDU werden.

Der Showdown ist kaum noch zu verhindern

Merz bleibt nun gar nichts anderes übrig, als es auf den Showdown ankommen zu lassen. Und wo wäre der besser aufgehoben als in der Herzkammer der Demokratie. Dafür ist ein Parlament da. Knicken er oder seine Partei jetzt ein, sind sie erledigt. Lassen sie sich auf linke Taschenspielertricks ein, auch.

Doch auch die AfD muß sich Gedanken machen, wie es weitergeht. Und sie hat es dabei argumentativ viel einfacher. Stets hat sie betont, allen Anträgen zuzustimmen, die gut für Deutschland sind – oder eben zum Parteiprogramm passen. Taktische Spielchen verbieten sich. Sie kann gar nicht anders als den Anträgen der Union, wenn sie denn so kommen wie angekündigt, zuzustimmen.

Die AfD darf sich keine Blöße geben

Bei der Vertrauensfrage von Scholz zur Herbeiführung von Neuwahlen haben einige wenige aus taktischen Gründen für Olaf Scholz gestimmt. Wollten einen Regierungschef im Amt halten, der das Land in atemberaubendem Tempo gegen die Wand gefahren hat. Wäre die ganze Fraktion auf diese verrückte Idee eingeschwenkt, wäre sie es gewesen, die jede Glaubwürdigkeit verloren hätte. Zum Glück siegte die Vernunft. Wie so oft in letzter Zeit bei der AfD.

Nun liegen alle Karten auf dem Tisch. Jetzt zählt’s. Jetzt müssen sie alle zeigen, daß es ihnen um Deutschland geht. Um nichts anderes kann in diesen – und eigentlich auch keinen anderen – Zeiten gehen. Gesellschaftliche Mehrheiten, die es für eine restriktive Einwanderungspolitik seit Jahren gibt, müssen sich auch im Parlament endlich wieder abbilden.

Natürlich heißt das alles nicht, daß es jetzt bald eine Koalition aus Union und AfD gibt. Obwohl sie innenpolitisch viel weniger trennt als Union und SPD. Oder gar Union und Grüne. Doch gefallen ist die Brandmauer psychologisch. Wenn dieses „egal, mit wem“ jetzt gilt. Warum eigentlich nicht nach dem 23. Februar? Und warum galt es vorher nicht? Und warum mußte erst ein Kleinkind niedergemetzelt werden, damit diese Prämisse gilt. Ohne die AfD wird die Union auch künftig ihre zentralen Versprechen nicht halten können. Und nur eine starke AfD kann dafür sorgen, daß die Union das nicht vergißt.

Deutschland geht „All in“

In der kommenden Woche geht es – pathetisch gesagt – um alles. Nicht Friedrich Merz geht „All in“. Das ganze Land geht es. Dann werden wir sehen, ob die politischen Parteien dieses Landes noch den Mut und die Kraft haben, sich ein Herz zu nehmen und endlich Inhalte vor den Parteiklüngel zu stellen.

In der kommenden Woche geht es also um dieses Land und seine Bürger. Und Deutschland verdient es, gerettet zu werden. Egal von wem.