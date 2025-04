15jähriges Mädchen mitten in der Fußgängerzone vergewaltigt

Anzeige

STUTTGART. Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 15jährigen Mädchens in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Die Jugendliche und ihre Begleitung hätten zuvor in einem Schnellrestaurant in der Königstraße zwei unbekannte Männer kennengelernt.

Später, gegen 1.30 Uhr nachts, soll einer der Männer das Mädchen mitten in der Fußgängerzone sexuell angegriffen und vergewaltigt haben. Der zweite Unbekannte soll sich mit der Begleitung des Opfers entfernt haben.

Täterbeschreibung nach Vergewaltigung

Nach der mutmaßlichen Tat wandte sich die 15jährige an eine Mitarbeiterin einer Jugendschutzeinrichtung, die sofort die Polizei einschaltete.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schätzungsweise 20 bis 28 Jahre alt. Er soll einen dunklen Teint und einen Vollbart gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 711 8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden. (rr)