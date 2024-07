ZDF verbietet seiner Moderatorin Israel-Halskette

Anzeige

MAINZ. Die Hauptabteilung Kommunikation des ZDF hat ihrer Moderatorin Andrea Kiewel verboten, eine Halskette mit den Umrissen der Landkarte Israels zu tragen, die auch die besetzten Gebiete Westbank, Gaza, Ost-Jerusalem und Golan als Teile des Staats zeigen. Kiewel hatte am Sonntag in der Sendung „ZDF-Fernsehgarten“ mit dem Halsschmuck für Empörung in den sozialen Medien gesorgt.

So schrieb etwa die SPD-Politikerin Sawsan Chebli auf X: „Stellt euch vor, eine Moderatorin trägt eine Kette mit der historischen Karte Palästinas.“ Dazu bat sie das ZDF um „Aufklärung“. Ein anderer Nutzer fragte, warum „ein derartiges Statement vom ZDF toleriert“ werde.

Die in Israel lebende Moderatorin Kiewel tritt im @zdf mit Kette auf, in der illegal besetzte Gebiete Ost-Jerusalem, Westbank, Gaza und Golan als israelisches Staatsgebiet gezählt werden. Stellt euch vor, eine Moderatorin trägt eine Kette mit der historischen Karte Palästinas. pic.twitter.com/XmWJcKyE5x — Sawsan Chebli 🍉 (@SawsanChebli) July 21, 2024

Kiewel moderiert schon lange den „ZDF-Fernsehgarten“

Der öffentlich-rechtliche Sender sagte gegenüber t-online, die Kette sei bereits vor der Sendung hinter den Kulissen Gegenstand von Diskussionen gewesen. „Wir haben mit Andrea Kiewel darüber gesprochen und sind uns einig, daß sie den Schmuckanhänger zukünftig nicht mehr in der Sendung tragen wird“, sagte Cordelia Gramm aus der Hauptabteilung Kommunikation.

Kiewel moderiert seit mehr als 20 Jahren den „ZDF-Fernsehgarten“. Sie lebt mit ihrem israelischen Ehemann seit Jahren in Tel Aviv und bezieht immer wieder politisch Stellung. Ende April sagte sie in einem Interview mit t-online, daß trotz der aktuellen Gefahrenlage im Nahostkonflikt eine Rückkehr nach Deutschland für sie keine Option sei. „Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause. Als Jüdin, als Ost-Berlinerin, als Mensch, als Andrea. Es ist meine Lebensentscheidung.“ (st)