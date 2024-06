Witten: Neues migrantisches Prügelvideo aufgetaucht – das steckt dahinter

Anzeige

WITTEN. Nach dem Auftauchen eines Videos, auf dem zwei augenscheinlich migrantische Jugendliche einen Schüler an einer Bushaltestelle schlagen und treten, hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Witten Ermittlungen aufgenommen. „Der mutmaßliche Tatort an der Ecke zwischen Herdecker Straße und Annenstraße scheint zu stimmen“, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Bochum der JUNGEN FREIHEIT mit.

Schon wieder kursiert ein Gewaltvideo. Nach JF-Informationen fand die Tat in #Witten statt. Die Polizei ermittelt bereits. Alle Infos hier: https://t.co/72BKaS98i4 pic.twitter.com/vjlLtU34ZA — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) June 28, 2024

Die Ermittlungen seien „unverzüglich“ aufgenommen worden, betonte der Sprecher weiter. „Wir stehen aber noch ganz am Anfang.“ Unklar sei, an welchem Tag das Video aufgenommen wurde.

Das Prügel-Video aus Witten kommt nach Attacken in Bad Oeynhausen und Gera

Das kurze Video des Übergriffs wurde auf zahlreichen X-Accounts verbreitet und erreichte Hunderttausende. Zu sehen ist, wie die Angreifer zunächst versuchen, eine Entschuldigung des Opfers zu erzwingen. Nachdem diese erfolgt ist, schreit einer der Täter „Was kommst du näher?“, hält den Jugendlichen fest und stößt ihn mehrfach mit dem Knie. Wenige Sekunden später kommt der andere Täter hinzu und schlägt immer wieder auf das Opfer ein.

In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu medienwirksamen Gewalttaten durch jugendliche Migranten gekommen. Nach der tödlichen Prügelattacke auf den 20jährigen Abiturienten Philippos T. in Bad Oeynhausen ermittelt die Polizei gegen einen 18jährigen Syrer. Tage zuvor hatten in Gera rund 20 afghanische und syrische Jugendliche einen deutschen Schüler angegriffen und die Tat gefilmt. (kuk)