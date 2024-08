UN-Frauenbeauftragte „besorgt“ über deutsches Selbstbestimmungsgesetz

BERLIN. Die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Reem Alsalem, hat scharfe Kritik am deutschen Selbstbestimmungsgesetz geübt. „Das Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung scheint die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen in all ihrer Vielfalt nicht ausreichend zu berücksichtigen, insbesondere die derjenigen, die männlicher Gewalt ausgesetzt sind oder Opfer männlicher Gewalt geworden sind“, zitiert die Welt aus einem 17seitigen Brief an Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Datiert ist die Warnung demnach auf den 13. Juni.