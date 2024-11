Umfrage zeigt enge Verbindung zwischen Trump und AfD

Anzeige

BERLIN. 47 Prozent der Deutschen glauben, daß Kamala Harris die heutige US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Nur 32 Prozent sind überzeugt: Trump macht das Rennen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa hervor.

Auffällig: Bei den Altersgruppen sind es nur die 18- bis 29jährigen, die den Republikaner künftig wieder im Weißen Haus sehen. Und das deutlich: 47 zu 39 Prozent. Die Harris-Mehrheit ist bei den 30 bis 39 Jahre alten Deutschen am geringsten: 46 zu 40. Je älter die Menschen sind, desto größer wird die Überzeugung, daß erstmals eine Frau die USA führen wird.

Anders ausgedrückt: Je häufiger die Menschen die öffentlich-rechtlichen Sender schauen, desto größer ist die Überzeugung, die Demokratin wird US-Präsidentin. Am deutlichsten wird das bei den über 70jährigen: 51 zu 19 Prozent für Harris.

AfD-Wähler glauben als einzige an Trump-Sieg

Die AfD-Wähler unterscheiden sich mit Blick auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl deutlich von den Anhängern der anderen Parteien. 60 Prozent von ihnen glauben an einen Sieg von Trump, nur 26 Prozent an den von Harris. Unter den Wählern der anderen Parteien sind am ehesten noch die FDP-Anhänger gespalten. Sie glauben mit 45 Prozent an Harris, zu 38 Prozent an Trump.

Dann folgen die Linke-Wähler mit 48 zu 36 pro Harris. Unter den BSW-Anhängern ist zu 50 Prozent klar, daß Harris gewinnt, 32 Prozent setzen auf Trump. Wähler von SPD, Grünen und CDU/CSU sind dagegen zu jeweils großen Mehrheiten von einem Harris-Sieg überzeugt.

Ostdeutsche glauben an Trump, Westdeutsche an Harris

Auch zwischen den Menschen in den ost- und westdeutschen Ländern gibt es unterschiedliche Sieg-Erwartungen. Während man in der alten Bundesrepublik zu 48 Prozent auf Harris und nur zu 31 Prozent auf Trump setzt, sieht das östlich der Elbe anders aus. Hier ist eine Mehrheit von 41 Prozent überzeugt, daß Trump gewinnt, 36 Prozent sehen Trump vorn.

Interessant ist auch die Antwort auf die Frage, welcher deutschen Partei ein Sieg des Republikaners den meisten Schub bringen würde. Hier sind sich die Deutschen so einig wie bei keiner der anderen Fragen: 44 Prozent meinen, die AfD würde am meisten profitieren. Mit weitem Abstand folgen BSW (13 Prozent) und CDU/CSU (12 Prozent).

„Großer Einfluß auf politische Stimmung in Deutschland“

Umgekehrt glauben 31 Prozent, ein Sieg der amtierenden Vizepräsidentin wäre gut für die Union. 29 Prozent sind überzeugt, das würde die SPD beflügeln, und 18 Prozent meinen, die Grünen würden profitieren. Zwölf Prozent sehen hier die FDP vorn. Einen Nutzen von Harris‘ Einzug ins Weiße Haus sehen nur fünf Prozent für die AfD, sieben Prozent für die Linke und drei Prozent für das BSW.

Insa-Chef Hermann Binkert faßt die Umfrage auf seinem Youtube-Kanal so zusammen: „Auch wenn die Deutschen nicht mitwählen können, hat das Ergebnis großen Einfluß auf Deutschland und letztlich auch auf die politische Stimmung in Deutschland.“ (fh)

