Große Trauer: Mannheimer Polizist erliegt Verletzungen

MANNHEIM. Der im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger schwer verletzte Polizist Rouven L. ist tot. Der 29jährige starb am Sonntag, zwei Tage nach der Attacke, in einem Mannheimer Krankenhaus. Das teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Abend mit.

Der Afghane Sulaiman A. hatte den Beamten am Freitag auf dem Mannheimer Markt mehrfach in Kopf und Hals gestochen. Zuvor war er mit seinem großen Messer auf fünf Mitglieder der Bürgerbewegung Pax Europa (PBE), darunter Stürzenberger, losgegangen und hatte sie niedergestochen.

Mannheimer Polizist in Kopf gestochen

Zuletzt attackierte der Migrant den nun verstorbenen Polizisten, als dieser einen Mann fixierte, der zuvor auf einen PBE-Aktivisten einschlug, der sich im Kampf mit dem Messerstecher befand. Ein anderer Polizist schoß den 25jährigen Angreifer nieder, während dieser auf seinen Kollegen einstach. Der Täter liegt im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Mehrfach hatte der Afghane dem Beamten in den Kopf gestochen. Wie Bild berichtet, hatte die Messerklinge die Schädeldecke durchdrungen und dabei ein wichtiges Gefäß und offenbar eine Vene im Gehirn verletzt. (fh)