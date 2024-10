Thüringer Verfassungsgerichtshof gibt sich nach AfD-Anzeige schmallippig

Verfassungsrichter Jörg Geibert: Wegen einer Entscheidung mit Blick auf den Erfurter Landtag steht er in der Kritik Foto: picture alliance / dpa | Lukas Schulze

In Thüringen entscheidet ein Richter über eine Klage, die auch sein Sohn einreicht. Was an jedem Gericht ein Skandal wäre, ist dort offenbar kein Problem. Als die JF nach einer möglichen Befangenheit fragt, mauert der Verfassungsgerichtshof sofort.