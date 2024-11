Böhmermann, die Werteunion und pöbelnde Zwischenrufer

WU-Mitglied Jörg Meuthen, WU-Vorsitzender Hans-Georg Maaßen, Buchautor Tom Lausen, WU-Politikerin Sylvia Pantel, Filmemacher Jimmy Gerum, WU-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz, Eugen Radtke und Michael Buback Foto: JF

Veranstaltung in Koblenz

Mit viel Drama kündigt Jan Böhmermann an, bei einer WerteUnion-Veranstaltung in Koblenz aufzutauchen. Am Wochenende war es nun soweit – etwa 300 Gäste versammeln sich, um Vorträgen von Maaßen und Meuthen zu lauschen. War der ZDF-Agitator auch dort?