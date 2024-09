CDU-Chef Friedrich Merz, AfD-Chefin Alice Weidel und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Liefern sich eine hitzige Generaldebatte Fotos: picture alliance / Flashpic | Jens Krick /// picture alliance/dpa | Michael Kappeler /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi JF-Montage

So hitzig verlief die Generaldebatte im Bundestag

So laut war es im Bundestag lange nicht mehr. In der Generaldebatte zur Bundespolitik gibt sich Kanzler Scholz sich überraschend angriffslustig, doch Merz kontert sofort. Und die Grünen? Erzählen was von Schmetterlingen.