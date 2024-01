Silvester-Prügelattacke in Berliner Krankenhaus: Es waren Serben

BERLIN. Weil sie zu Silvester keine Vorzugsbehandlung erhielten, hat ein serbisches Brüder-Trio das Personal einer Unfallklinik in Berlin-Lichtenberg attackiert. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie die Männer zuerst einen Arzt bewußtlos prügelten und dann einen Pfleger angriffen. Beide Opfer erlitten Schädelverletzungen.

Das spielte sich in der Neujahrsnacht in der Rettungsstelle des Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg ab: Ein 25-Jähriger und seine Brüder wollten nicht so lange warten. Sie schlugen einen Arzt nieder und verletzten einen Pfleger. pic.twitter.com/CDPfbwNc1R

