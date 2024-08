SEK stürmt Asylheim in Baden-Württemberg

Anzeige

LEUTERSHAUSEN. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben am Dienstag abend eine Asylunterkunft im baden-württembergischen Leutershausen an der Bergstraße gestürmt. Dabei nahmen sie einen einen 35jährigen Afghanen fest, der in der Einrichtung lebt. Der Mann sei in der Vergangenheit durch Gewalttaten aufgefallen und habe in den Tagen vor dem Einsatz mit weiterer Gewalt gedroht, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR.

Anwohner in Leutershausen berichteten von lauten Knallgeräuschen, die aus der Unterkunft zu hören gewesen seien. Der Einsatzleiter bezeichnete sie als „taktisches Mittel, um Zeit zu gewinnen“. Bei der Erstürmung von Gebäuden setzt das SEK häufig Blendgranaten ein. Ob das auch in diesem Einsatz der Fall war und das Geräusch dadurch verursacht wurde, ist unklar.

Afghane soll waffenähnlichen Gegenstand haben

Zum Sondereinsatz sei es auch deswegen gekommen, weil bei dem Mann ein waffenähnlicher Gegenstand gesehen worden sei. Derzeit untersuche die Polizei mehrere beim Einsatz sichergestellte Objekte.

Der festgenommene Mann soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. (lb)