Polizisten mit Messer bedroht – algerischer Taschendieb in Köln festgenommen

KÖLN. In Köln hat am Samstag ein 17jähriger Algerier versucht, einen Polizisten mit einem Messer zu attackieren. Zuvor waren er und sein 18jähriger Begleiter – ebenfalls Algerier – am Bahnhof Köln Messe/Deutz kontrolliert worden, weil sie zwei Koffer in einem ICE von Köln nach Düsseldorf gestohlen haben sollen. Zeugen hatten das Zugpersonal informiert, daraufhin hat der Zugchef die Bundespolizei informiert.

Während der Durchsuchung der beiden Verdächtigen zog der 17jährige ein Messer aus seinem Hosenbund. „Einer der Beamten reagierte blitzschnell, brachte den Mann zu Boden und fesselte ihn“, teilte die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mit. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich „hochwertige Kopfhörer“ und drei Mobiltelefone, die den beiden Algeriern offenkundig nicht gehörten.

Taschendiebe mit mehreren fremden Telefonen erwischt

Die beiden gestohlenen Koffer konnten einer 26jährigen Frau zurückgegeben werden. Die beiden Gepäckstücke samt Inhalt haben laut Polizei einen Wert von etwa 5.800 Euro. Der Besitzer eines der gestohlenen Mobiltelefone und der Kopfhörer konnte ebenfalls ermittelt werden. Es handelt sich dabei um einen 27jährigen, der auf der Zugfahrt eingeschlafen und später ohne seine Wertgegenstände aufgewacht war. Er konnte sein Telefon in Köln orten und hat es inzwischen wieder.

Das andere Mobiltelefon gehört einem 39jährigen, der einen Tag zuvor in der Düsseldorfer Altstadt bestohlen worden war. Auch er hat sein Eigentum inzwischen wieder. Der Besitzer des dritten gefundenen Telefons wird derzeit noch ermittelt.

Der 17jährige Algerier, der bei der Polizeikontrolle sein Messer zog, wurde dem Gewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln übergeben. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 18jähriger mutmaßlicher Komplize wurde nach Aufnahme seiner Personalien von der Dienststelle entlassen und durfte gehen. (st)