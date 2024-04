Algerier attackiert Transperson mit Reizgas

Anzeige

BREMEN. Ein mutmaßlich jugendlicher Algerier hat am Dienstagnachmittag eine 27jährige Transperson in der Bremer Innenstadt zunächst beschimpft und anschließend mit Reizgas attackiert. Zivilpolizisten griffen den Mann auf und übergaben ihn an die Sicherheitskräfte, wie die Polizei nun berichtet.

Der Tatverdächtige soll das Opfer mehrfach mit dem Wort „Schwuchtel“ beleidigt haben und ihm über den Bahnhofsvorplatz gefolgt sein. Vor dem Eingang eines Hotels sprühte er der Person schließlich Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer erlitt starke Augenreizungen, wie der Weser-Kurier berichtet. Unklar ist das Alter des angeblich 17jährigen Nordafrikaners. Laut den Ermittlern liegen Hinweise vor, „daß er möglicherweise älter ist, als angegeben“.

Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung und verhetzender Beleidigung. Das Opfer wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lb)