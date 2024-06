Polizei schießt Hammer-Angreifer nieder

HAMBURG. Im Vorfeld des EM-Spiels zwischen den Niederlanden und Polen hat die Polizei einen Mann niedergeschossen, der mit einem Spitzhammer und einem Brandsatz bewaffnet war und Fußballanhänger, Passanten sowie Polizisten bedrohte. Auf X schrieb die Polizei, daß die Einsatzkräfte infolge einer Bedrohung „von ihrer Schußwaffe Gebrauch“ gemacht hätten. „Der Angreifer wurde dabei verletzt und wird aktuell medizinisch versorgt.“

Weitere Personen wurden demnach nicht verletzt. In St. Pauli fand am Sonntagmittag ein Fanmarsch der Holland-Anhänger statt. Die Beamten haben mit ihrem Einsatz eine Attacke auf das niederländische Fanlager verhindert.

16.06.2024 EURO 2024

Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburg🇩🇪 near Netherlands🇳🇱 fans (12:30)https://t.co/xhkerIV5On pic.twitter.com/NqiCi8Swm1

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 16, 2024