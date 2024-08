Politik reagiert mit Trauer und Kritik auf Messerterror in Solingen

Anzeige

BERLIN. Politiker aus ganz Deutschland haben sich erschüttert über den Messerangriff in Solingen gezeigt. „Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt“, schrieb beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag via X.

Er habe bereits mit dem Oberbürgermeister der Stadt über den Vorfall gesprochen. „Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen“, betonte der Sozialdemokrat. Der Täter müsse nun „rasch gefaßt und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden“.

Zuvor hatte ein Mann in der nordrhein-westfälischen Stadt die 650-Jahr-Feier mit einem Messer attackiert und dabei wahllos auf die Besucher eingestochen. Augenzeugen berichten, der Angreifer habe seine Klinge gezielt in den Hals seiner Opfer gerammt. Drei Menschen sind ihren Verwundungen bereits erlegen, fünf weitere liegen teils lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus.

Solingen und Nordrhein-Westfalen stehen unter Schock

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrick Wüst (CDU) reagierte erschüttert auf den Vorfall. „Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint“, betonte der Landesvater am Samstag auf X. Ein Akt brutalster und sinnloser Gewalt habe das Land ins Herz getroffen. Sein Dank gelte den Rettungskräften und der Polizei, die auch in diesen Minuten noch um Menschenleben kämpften.

Auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) äußerte sich schockiert: „Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer.“ Die Stadt haben nur ihr Jubiläum feiern wollen und beklage nun Tote und Verletzte.

AfD und Polizeigewerkschaft weisen auf Migrationsproblem hin

Der erste stellvertretende Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft DPolG, Manuel Ostermann, wertete den Angriff unterdessen für ein Zeichen der gescheiterten Migrationspolitik im Land. „Die Migrationskrise ist in erster Linie eine Kriminalitätskrise und Islamisten sind die größte Gefahr für Leib und Leben“, unterstrich der Gewerkschafter am Samstag via X. Deutschland sei kein sicheres Land mehr. Diese Realität dürfe nicht mehr tabuisiert werden.

Ja, unser Land hat sich verändert, aber nichts daran ist positiv.

Deutschland ist kein sicheres Land mehr.

Ähnlich äußerte sich AfD-Co-Parteichef Tino Chrupalla. „Deutschland braucht eine sofortige Wende in der Migrations- und Sicherheitspolitik!“, bekräftigte der Politiker auf X. Gegen derartige Zustände würden Messerverbotszonen, wie zuletzt erneut von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ins Spiel gebracht, nicht helfen. (fw)