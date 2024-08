Messerangriff mit drei Toten: Solingen steht unter Schock

Anzeige

DÜSSELDORF. Bei einer Messerattacke im nordrhein-westfälischen Solingen sind mindestens drei Menschen getötet worden. Fünf weitere wurden schwer verletzt und befinden sich teils immer noch in Lebensgefahr. Der Angriff hatte sich auf der 650-Jahr-Feier der Stadt ereignet, das unter dem Motto „Festival der Vielfalt“ veranstaltet wurde. Berichten zufolge soll der Täter gezielt auf die Hälse seiner Opfer eingestochen haben.

Mindestens drei Tote und 9 Schwerverletzte. Erste Bilder vom Tatort zeigen das Ausmaß des schrecklichen Amoklaufs. #Solingen pic.twitter.com/UnCugQ4b8L — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) August 23, 2024

„Ich bemerkte auf einmal einen Aufruhr. Es war ein Geschrei – und dann guckte ich rechts von mir auf den Boden liegend einen Herren, der in einer Blutlache liegend sich an den Hals packte Und dann dachte ich mir: ‚Hier ist einer, der attackiert wahllos‘“, schilderte eine Augenzeugin ihre Eindrücke von der Attacke, die von der Polizei mittlerweile als Terroranschlag behandelt wird. Nach seiner Tat tauchte der Angreifer in der panischen Menschenmenge unter.

Täter weiter auf der Flucht/ Polizei durchkämmt Solingen mit Spezialkräften

Spezialkräfte durchkämmten noch in der Nacht die Innenstadt. Anwohner wurden geben, das Areal zu meiden. „Wir haben noch nicht so viele Angaben zum Täter“, teilte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden der Welt zufolge mit. Das sei ein „Riesenproblem“. Berichten, daß es sich bei dem Angreifer um einen arabisch aussehenden Mann handeln solle, wollte die Polizei bisher nicht bestätigen: „Dazu liegen keine gesicherten Informationen vor.“

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) drückte der Stadt unterdessen seine Anteilnahme aus. „Das ist ein ganz schlimmes Ereignis, was da passiert ist. Selbst wenn man im Kopf hat, in welcher gefährlichen Lage wir leben, holt einen sowas aus den Schuhen“, sagte der Politiker, der noch in der Nacht nach Solingen gefahren war. (fw)