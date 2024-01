Petition gegen AfD-Verbot trifft einen Nerv

Anzeige

Dieses Anliegen trifft einen Nerv. Bereits mehr als 75.000 Bürger haben die Petition „Nein zu einem AfD-Verbot! Zurück zu demokratischen Prinzipien!“ der JF unterschrieben. Gründe gibt es genügend. Denn: Die Debatten rund um ein Verbot der Partei, die Entziehung von Grundrechten für AfD-Mandatsträger oder die Streichung der Parteienfinanzierung werden immer schriller.

Immer mehr Politiker fordern ein Verbot der Partei oder zumindest die Prüfung eines Verbotsverfahrens. Zwischen 20 und 30 Prozent der Deutschen würden derzeit die AfD wählen. Sie politisch zu entmündigen, wäre ein Anschlag auf die Demokratie.

Die AfD ist im EU-Parlament, im Deutschen Bundestag und in zahlreichen Landes- und Kommunalparlamenten der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Die Politiker der Partei melden sich in den Plenarsälen und Hunderten Ausschüssen im Interesse ihrer Wähler zu Wort. Politiker der anderen Parteien haben dort die Möglichkeit, sich mit den AfD-Politikern in der Sache auseinanderzusetzen. Deswegen: Zurück zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung.

>> Jetzt unterzeichnen: Petition „Nein zu einem AfD-Verbot! Zurück zu demokratischen Prinzipien!“