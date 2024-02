Parteiloser AfD-Kandidat tritt nach Drohung gegen Familie zurück

Anzeige

EISENBERG. Der parteilose Matthias Beerbaum hat seine Kandidatur als Landrat im Saale-Holzland-Kreis zurückgenommen. Der regional bekannte Unternehmer wollte für die AfD antreten. Grund sei eine „Bedrohungs- und Gefahrenlage“ gegen seine Familie, wie Beerbaum am Donnerstagabend mitteilte. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, allerdings wolle er damit nicht umgehen müssen. „Das darf es in einer Demokratie nicht geben.“

Der Kreisverband zeigte sich verständnisvoll für den Rücktritt. In den vergangenen Wochen sei die Stimmung im Landkreis – wie in ganz Deutschland – erhitzt, sagte AfD-Kreissprecher Denny Jankowski der JUNGEN FREIHEIT. Die Polizeipräsenz bei Parteiveranstaltungen wie zuletzt in Jena mit 150 Beamten habe drastisch zugenommen. Für reguläre Wahlkampfstände seien mittlerweile mehrere Einsatzwagen nötig. Drohungen gegen die Familie des Kandidaten hatten jedoch weder die AfD noch der parteilose Beerbaum erwartet.

AfD sucht nach neuem Kandidaten

Ob die Partei einen neuen Kandidaten für die Wahl zum Landrat aufstellt, ist bisher unklar. „Darüber müssen die Mitglieder entscheiden“, erklärte Jankowski der JF. Im kommenden März werde dafür eine neue Aufstellungsversammlung einberufen. Die Wahl findet am 26. Mai 2024 statt.

Dieser blickt die Partei weiterhin optimistisch entgegen. Erst im Januar gewann der AfD-Kandidat in der Landratswahl im benachbarten Saale-Orla-Kreis in der ersten Runde 47,5 Prozent der Stimmen. Letztlich verlor er mit 48 zu 52 Prozent knapp gegen den Kandidaten der CDU. (sv)