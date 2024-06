Palmer sieht Massenmigration als Grund für AfD-Erfolg bei jungen Wählern

Anzeige

TÜBINGEN. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer (parteilos), hat den Erfolg der AfD bei jungen Wählern auf Folgen der Massenmigration zurückgeführt. „Sie [junge Menschen] erleben täglich an der Front, was die irreguläre Migration bedeutet. Die allein eingereisten jungen Männer verändern vor allem das Lebensumfeld junger Menschen. Im Park, im Club, auf der Straße, im Bus, am Bahnhof, auf dem Schulhof“, schrieb Palmer am Montag auf Facebook.

Wer mit jungen Menschen in Kontakt sei, höre immer wieder, daß „ihre Angst vor der Gewaltbereitschaft“ von Migranten nicht ernst genommen oder „als Rassismus diskreditiert“ werde. Die „Dogmen der Wokeness und der offenen Grenzen“ stimmten nicht mit der Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden überein. „Also orientieren sie sich neu und wählen eine Partei, die zumindest ihre Sorgen nicht von vorneherein als schlecht und falsch abtut.“

EUROPAWAHL: Stimmenanteile bei 16-24-Jährigen, laut Infratest dimap/ARD Sonstige: 27% (+2)

Union: 17% (+5)

AfD: 17% (+12)

GRÜNE: 11% (-23)

SPD: 9% (+1)

LINKE: 7% (-1)

FDP: 6% (-2)

BSW: 6% (NEU) Änderungen zu 2019#EUWahl #EP2024 — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) June 9, 2024

Palmer fordert Klimaschutz ohne „Kampf gegen Rechts“

Nach Palmers Ansicht seien zwar die wenigsten jungen Menschen „so dumm“, der „AfD zu glauben, daß die das Problem löst“. Aber eine Partei zu wählen, „die einem einreden will, man sei selbst das Problem“, komme für sie nicht in Frage.

Der Politiker plädierte dafür, den Klimaschutz nicht länger thematisch mit dem „Kampf gegen Rechts“ zu verknüpfen, wie es etwa das Aushängeschild der Klimaschutzbewegung Luisa Neubauer tue. „Damit verspielt man die gesellschaftlichen Mehrheiten für den Klimaschutz sogar bei der Jugend.“ Die Demokratie schütze man nicht, indem man Menschen häufig belehre, sondern „wenn man ihre Anliegen ernst nimmt und die Probleme löst“. (lb)