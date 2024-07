Nach Großeinsatz in Weingarten: Mutmaßlicher Messermann festgenommen

Anzeige

WEINGARTEN. In der baden-württembergischen Gemeinde Weingarten in der Nähe von Karlsruhe hat ein 25jähriger aus Montenegro mutmaßlich eine 52 Jahre alte Frau erstochen und versuchte anschließend zu fliehen. Um ihn ausfindig zu machen, veranlaßte die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Teile der Gemeinde seien abgeriegelt worden; die Beamten hätten Autofahrer gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Auch ein Polizeihubschrauber sei stundenlang gekreist, um die Gegend abzusuchen, berichtet das Blatt. Am Vormittag nahm die Polizei schließlich den mutmaßlichen Täter fest, als er sich einem Schuppen versteckt haben soll.

Auch in Franken gab es jüngst einen Messerdelikt

Bereits die ersten Ermittlungen ließen darauf schließen, daß sich das Opfer und der Beschuldigte persönlich gekannt hätten, teilte die Polizei mit. Genaue Angaben zur Identität der Frau machte sie hingegen nicht.

Nach dem islamistischen Angriff auf Michael Stürzenberger in Mannheim, bei dem der Polizist Rouven L. getötet wurde, wurden immer wieder medienwirksame Messerattacken bekannt. Zuletzt hatte im fränkischen Lauf ein polizeibekannter Iraner drei Polizisten attackiert. Als er versuchte, während einer Festnahme auf die Beamten einzustechen, erschoß ihn eine Polizistin. (kuk)