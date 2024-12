Magdeburg-Attentäter war Polizei bereits bekannt

MAGDEBURG. Der Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktanschlages, Taleb Jawad Abdulmohsen, ist bereits 2013 mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im September 2013 verurteilte ihn das Amtsgericht Rostock zu einer Geldstrafe wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“, berichtete die Bild-Zeitung.

Weiter heißt es, der Mann aus Saudi-Arabien hätte am vergangenen Donnerstag erneut vor Gericht erscheinen sollen. Dieses Mal ging es demnach um den „Mißbrauch von Notrufen“. Er habe im Februar auf einer Polizeiwache in Berlin den Feuerwehrnotruf angerufen und dabei einen verwirrten Eindruck gemacht.

Am Tag nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg kommen immer neue Details über Abdulmohsen ans Licht. Laut Spiegel war er 2006 regulär nach Deutschland eingereist, um eine Facharztausbildung zu beginnen. Erst 2016 stellte er seinen Asylantrag und begründete in dem Zusammenhang, er habe sich vom Islam abgewandt. Er versuchte sich wohl auch als islamkritischer Buchautor, doch kam es nicht zu einer Veröffentlichung.

Die Polizei Magdeburg teilte am Samstag während einer Pressekonferenz mit, daß vor einem Jahr eine Gefährderansprache versucht worden sei. Nähere Details nannte sie nicht.

Abdulmohsen hatte in den sozialen Medien immer wieder Drohungen gegen Deutschland formuliert und mit Gewalt gedroht. Er warf der Bundesrepublik unter anderem vor, die Islamisierung Europas zu betreiben.

Sympathiebekundungen für die AfD sorgten in dem Kontext für Aufsehen. Die Partei schloß jedoch aus, daß der Attentäter ein Parteimitglied war. „Auch ein Mitgliedsantrag hat nie vorgelegen“, sagte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel der Rheinischen Post.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete den Todesfahrer als islamfeindlich ein. „Wir können nur gesichert sagen, daß der Täter offensichtlich islamophob war“, äußerte die Sozialdemokratin am Samstag in Magdeburg.

🧵 Thread 1️⃣-🔟: Raw Facts You Won’t Hear from the German🇩🇪 Media Echo Chambers About the Latest Horrendous Terror Attack in Germany / #Magdebourg:

Early 2006:

‚Taleb Abdulmohsen‘ flees Saudi Arabia after being accused of rape and implicated in serious crimes. pic.twitter.com/3CJ2GAueIJ

— Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) December 21, 2024