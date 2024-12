Das ist über den Attentäter von Magdeburg bekannt

Anzeige

MAGDEBURG. Am Tag nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten sind weitere Details über den mutmaßlichen Täter aus Saudi-Arabien bekannt geworden. Es handelt sich um den 50jährigen Arzt Taleb Jawad Abdulmohsen, der sich in sozialen Medien selbst als Islamkritiker darstellte und zugleich Deutschland vorwarf, Europa islamisieren zu wollen.

So warf er kurz vor der Tat auf seinem Profil auf X der Bundesrepublik vor, Sokrates ermordet zu haben und saudische Asylbewerberinnen innerhalb und außerhalb Deutschlands zu jagen. Neben wirren philosophisch-politischen Vergleichen behauptete er, die deutsche Polizei habe ihn bestohlen. Dafür werde Deutschland bezahlen, drohte er.

Abdulmohsen arbeitete in Bernburg als Facharzt für Psychiatrie. Er sei jedoch seit Wochen nicht mehr zur Arbeit erschienen, berichtete der Tagesspiegel. Zudem hege er Sympathien für die AfD und Elon Musk.

Kleinkind ist unter Magdeburger Anschlagsopfern

In der Vergangenheit habe der mutmaßliche Attentäter anderen saudischen Regimegegnern geholfen. Eine gewisse Bekanntheit erlangte er 2019, als er mehreren Medien Interviews gab. So sagte er damals der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Ich bin der aggressivste Kritiker des Islams in der Geschichte. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie die Araber.“ Er schilderte, daß Muslime und Kollegen, mit denen er als Arzt in Deutschland zusammenarbeitete, ihn wegen seiner Abkehr vom Islam für einen schlechten Menschen hielten.

Vor dem Anschlag habe das Königreich Saudi-Arabien die deutschen Behörden vor Abdulmohsen gewarnt. Wie konkret diese Warnung war, ist jedoch nicht bekannt, meldete Reuters unter Berufung auf saudische Quellen.

Bei seiner Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt tötete Abdulmohsen am Freitagabend vier Menschen, darunter ein Kleinkind. 205 Personen verletzte er mit dem Wagen, darunter 86 schwer, ehe Polizisten ihn festnehmen konnten. Der Mann aus Saudi-Arabien befindet sich seitdem in Gewahrsam.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) haben für Samstag angekündigt, sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Die Tat hatte auch außerhalb Deutschlands für Entsetzen gesorgt. So hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ganz Deutschland sein Beileid ausgesprochen. (ag)