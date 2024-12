Anzeige

BERLIN. Mit seiner Aussage: „Nur die AfD kann Deutschland retten“, hat US-Milliardär Elon Musk für erhebliche Diskussionen gesorgt. Jetzt vertieft er seine Einschätzung in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag. Nach seiner Meinung ist die Alternative für Deutschland die einzige Partei, die eine wirtschaftliche Wiederbelebung des Landes erreichen könne. Auch in Bezug auf die Regulierung der Zuwanderung sieht Musk die Ansätze der AfD als alternativlos: „Eine Nation muß ihre Grundwerte und ihr kulturelles Erbe bewahren, um stark und geeint zu bleiben.“

In dem Beitrag beschreibt Musk die aktuelle Lage Deutschlands als kritisch. „Deutschland steht an einem Wendepunkt – die Zukunft des Landes schwebt am Rand eines wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs. Als jemand, der große Investitionen in die deutsche Industrie- und Technologielandschaft getätigt hat, fühle ich mich berechtigt, mich öffentlich zur politischen Ausrichtung zu äußern. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist der letzte Hoffnungsschimmer für dieses Land“, erklärt der Unternehmer und nennt dazu zentrale Argumente:

Die deutsche Wirtschaft wiederbeleben

„Die deutsche Wirtschaft, einst der Motor Europas, wird heute durch überbordende Bürokratie und restriktive Vorschriften ausgebremst. Die AfD versteht, daß wirtschaftliche Freiheit nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist. Ihr Ansatz zur Reduzierung von Überregulierung, zur Steuersenkung und zur Marktliberalisierung spiegelt Prinzipien wider, die Unternehmen wie Tesla und SpaceX erfolgreich gemacht haben,“ schreibt Musk. Um Deutschlands industrielle Stärke wiederherzustellen, brauche es politische Maßnahmen, die ein unternehmerfreundliches Umfeld schaffen.

Deutsche Kultur erhalten

Musk kritisiert Deutschlands liberale Migrationspolitik: „Die Grenzen wurden für eine enorme Zahl von Migranten geöffnet, was zu erheblichen kulturellen und sozialen Spannungen geführt hat.“ Er hebt hervor, daß die AfD für eine kontrollierte Einwanderungspolitik steht, die Integration und den Erhalt der deutschen Kultur priorisiert. „Das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern mit dem Schutz nationaler Identität vor den Herausforderungen der Globalisierung. Eine Nation muß ihre Grundwerte und ihr kulturelles Erbe bewahren, um stark und geeint zu bleiben.“

Pragmatische Energiepolitik

Die aktuelle Energiepolitik Deutschlands bezeichnet Musk als „geopolitisch naiv und wirtschaftlich untragbar“. Er kritisiert insbesondere den Ausstieg aus der Kernenergie und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. „Die AfD verfolgt einen pragmatischen Ansatz, indem sie auf eine ausgewogene Energiepolitik setzt. Ich hoffe, sie erwägt den Ausbau der sicheren Kernenergie in Kombination mit Batteriespeichern, da dies die offensichtliche Lösung ist,“ führt Musk aus.

AfD steht für politischen Realismus

Musk wirft den etablierten Parteien vor, durch ihre Politik wirtschaftliche Stagnation, soziale Unruhen und einen Identitätsverlust verursacht zu haben. „Obwohl die AfD oft als rechtsextrem dargestellt wird, steht sie für politischen Realismus und verzichtet auf eine politische Korrektheit, die oft die Wahrheit verschleiert. Die Darstellung der AfD als rechtsextrem ist absurd, wenn man bedenkt, daß Alice Weidel, die Parteivorsitzende, eine gleichgeschlechtliche Partnerin aus Sri Lanka hat. Klingt das nach Hitler? Ich bitte Sie!“, schreibt Musk.

Innovation und Zukunft

Für Musk bedeutet Zukunftsfähigkeit, sich von unnötigen Einschränkungen zu befreien. Er sieht die Vision der AfD als kompatibel mit diesem Ansatz: „Die Alternative für Deutschland setzt sich für Bildungsreformen ein, die kritisches Denken statt Indoktrination fördern, und sie unterstützt technologische Branchen, die die globale Wirtschaftsführung der Zukunft gestalten.“

Abschließend fordert Musk dazu auf, die AfD nicht vorschnell zu verurteilen: „Lassen Sie sich nicht von Etiketten wie ‘extremistisch’ täuschen. Analysieren Sie ihre Politik, Wirtschaftsstrategien und Bemühungen um kulturellen Erhalt. Deutschland braucht eine Partei, die den Status quo infrage stellt und mutige Veränderungen anstrebt.“ (rr)