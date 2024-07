Islamisches Zentrum Hamburg verboten: Warum erst jetzt?

Die Liste von Gründen, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch für das Verbot des „Islamischen Zentrums Hamburg“ (IZH) und seiner fünf Teilorganisationen anführte, ist lang: Das IZH sei eine direkte Vertretung der iranischen Regierung, propagiere in Deutschland eine totalitäre, islamistische Ideologie, unterstütze die Terrororganisation Hisbollah, die seit 2020 in Deutschland verboten ist, und verbreite einen aggressiven Antisemitismus.

Neue Informationen lieferte die Ministerin damit nicht. Seit langem ist bekannt, daß es sich beim IZH nicht um einen toleranten, rein religiösen Verein handelt, wie die Verantwortlichen nach außen vorgeben. Sondern um eine Außenstelle der iranischen Regierung mit dem klaren politischen Auftrag, den schiitischen Islamismus in Deutschland zu verbreiten. Deshalb wird das Zentrum auch schon seit 1993 vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet.