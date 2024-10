Iraner verhaftet: Deutschlehrerin ermordet

Anzeige

NÜRTINGEN. Die Polizei hat am Donnerstag einen 37jährigen Iraner als Tatverdächtigen in einem Mordfalls festgenommen. Er soll die 66jährige Deutschlehrerin Isabelle D. umgebracht haben. Die Börden fanden die Leiche Am Sonntagnachmittag in der Neckar.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Der Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen lebte, soll bei Isabelle D. Deutschunterricht genommen haben, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Die 66jährige war bekannt dafür, Schüler zu sich nach Hause zu holen

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen soll der Tatverdächtige das Opfer gekannt haben, da sie ihn selbst unterrichtete. Zeugenhinweise und Spuren führten die Ermittler zu ihm. Die Behörden gehen von einem Raubmord aus, da das Auto von Isabelle D., ein grauer Seat Cordoba, verschwunden war und später in der Nähe der Wohnung des Verdächtigen gefunden wurde.

Isabelle D. wohnte nach Angaben der Polizei in der Nähe des Neckarufers. „Ihre Schüler kamen zu ihr nach Hause“, berichtete ein Nachbar der Bild.

Wie genau das Opfer zu Tode kam, wurde bisher nicht veröffentlicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchsuchung seines Zimmers festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen. (mp)