Syrischer Bus-Messerstecher tyrannisiert Hamburg mit Hunderten Taten

Polizisten besprechen sich an einer Bushaltestelle im Hamburger Stadtteil Billstedt. Zwei Menschen sind hier von einem Syrer mit einem Messer verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa/News5 | René Schröder

Erst hustet der Syrer in einem Hamburger Bus Fahrgäste an, dann sticht er auf eine Rollstuhlfahrerin und einen Mann ein. Nicht die erste Tat des Migranten, den Deutschland nicht abschieben will.