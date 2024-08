Essen: Aggressiver Syrer versucht, Polizisten anzugreifen

Anzeige

ESSEN. In Essen hat in der Nacht zu Sonntag ein 34jähriger Syrer versucht, Polizisten zu attackieren. „Gegen 00:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof, als ein 34jähriger einen der Beamten anrempelte und diesen daraufhin verbal aggressiv aufforderte, zur Seite zu treten. Zudem drohte der syrische Staatsbürger den Uniformierten mit Schlägen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Daraufhin forderten die Beamten den Mann auf, sich auszuweisen. Dem kam der mutmaßliche Täter nicht nach, so daß die Polizisten ihn an den Armen ziehend zur Wache bringen mußten. Während der Prozedur soll er die Beamten immer wieder beleidigt haben.

„In den Wachräumen versuchte der Aggressor zudem, einem Polizisten mit der Faust in das Gesicht zu schlagen“, heißt es weiterhin. Daraufhin brachten ihn mehrere Polizisten zu Boden und führten ihn in den Gewahrsamsbereich. Weil die Beamten ihn für gefährlich hielten, wurde der Syrer „zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Essen“ zugeführt. Ihm droht nun eine Verurteilung wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und der Verweigerung der Angaben zur Person. (st)