Berliner Straßenbahn hält an der Haltestelle Friedrichstraße / Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Scharfe Kritik an Grünen-Forderung nach extra Frauenabteil

Geschlechtertrennung in Berlins U-Bahnen? Grünen-Politikerin Kapek will auf diese Weise die steigende Zahl von Sexualstraftaten in Berliner Verkehrsmitteln eindämmen. Doch der Plan stößt auf scharfe Kritik.