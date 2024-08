BKA verlangt Daten von US-Firma: Internetnutzer spottete über Ricarda Langs Gewicht

BERLIN. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat sich an die US-Internet-Plattform „Gab“ gewendet, um die Daten eines deutschen Nutzers zu erhalten, der die Grünen-Chefin Ricarda Lang beleidigt haben soll. „Gab“-Unternehmensleiter Andrew Torba veröffentlichte am Samstag ein an ihn gerichtetes entsprechendes Schreiben des BKA.

Torba reagierte spöttisch: „Eine der lächerlichsten Datenanfragen aus dem Ausland, die Gab erhielt (und ablehnte), kam aus Deutschland. Es war die Anfrage, einen Nutzer zu doxen, weil er eine Politikerin als fett bezeichnet hatte.“ Unter dem Begriff „Doxen“ versteht man das Sammeln und Weitergeben – oder Veröffentlichen – von personenbezogenen Daten.

In dem Auszug des BKA-Schreibens ist zu lesen, daß die Behörde den Nutzer wegen Beleidigung zur Rechenschaft ziehen will, da dieser Posts veröffentlicht habe, die „die deutsche Politikerin Ricarda Lang sexualisieren und wegen ihres Gewichts verspotten“. Dadurch verspotte der Nutzer „eine Person des politischen Lebens auf Grundlage ihrer Stellung im gesellschaftlichen Leben“.

One of the more ridiculous foreign data requests that Gab received (and turned down) from Germany was when they wanted us to dox a user for calling a female politician fat. pic.twitter.com/ZGrBUeqwXd

— Andrew Torba (@BasedTorba) August 24, 2024