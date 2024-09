Bekannter Islamist festgenommen und in Abschiebehaft gebracht

Anzeige

BONN. Die Polizei hat den bekannten Islamisten Abdul Alim Hamza am Dienstag in Bonn festgenommen und in Abschiebehaft gebracht. Der kosovarische Staatsbürger, der bürgerlich Leonis Hamza heißt, posierte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich mit Islamisten wie Sheikh Ibrahim und dem Berliner Clanoberhaupt Arafat Abou Chaker. Die Festnahme wurde nach Angaben der Bild-Zeitung gemeinsam von der Bonner Ausländerbehörde und dem Staatsschutz vorbereitet.

Die Sicherheitsbehörden haben ihn seit Anfang 2022 als sogenannte „relevante Person“ im Bereich Islamismus im Visier. Immer wieder trat er in Bonn in einer bekannten Salafisten-Moschee auf. Das kann – wie im Fall von Hamza – zu einer Observation durch die Polizei führen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dawah Hamburg (@dawah.hamburg)

Islamist ist laut Staatsschutz eine Gefahr für die Gesellschaft

Tatsächlich veröffentlichte er im Mai dieses Jahres selbst ein Video, in dem er einen Peilsender von seinem Auto entfernt. In dem inzwischen gelöschten Clip erhebt er Vorwürfe an die Polizei, dafür verantwortlich zu sein.

Der Staatsschutz habe in einem langen Schreiben über mehrere Seiten argumentiert, wieso er den Kosovaren für eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung hält. Der Festgenommene soll demnächst in den Kosovo abgeschoben werden. (st)