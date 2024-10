Bayern: Moslemischer Prediger wegen Volksverhetzung angeklagt

Anzeige

MÜNCHEN. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Anklage wegen Volksverhetzung gegen einen moslemischen Prediger aus Weiden in der Oberpfalz erhoben. Grund ist laut dem Bayerischen Rundfunk (BR) eine Predigt des 37jährigen im Oktober 2023, in der er in der Weidener Moschee „Islamisches Zentrum Weiden“ zum Haß gegen Juden aufgestachelt haben soll.

Konkret habe der syrischstämmige Deutsche die etwa 50 Gläubigen in der Moschee dazu aufgerufen, Juden zu töten. Bei der Verlesung der Fürbitten soll er den Palästinensern im Krieg gegen Israel den Sieg gewünscht und auch Gott mehrfach angerufen haben, Juden zu töten.

Prediger kam 2015 nach Deutschland