Arzt verweigert AfD-Lokalpolitiker die Behandlung

„Ich stehe in der Mitte der Gesellschaft“

In Baden-Württemberg will ein Hausarzt einen Patienten im Rollstuhl nicht mehr behandeln, weil dieser sich für die AfD engagiert. Er wolle keine „undemokratischen Tendenzen“ unterstützen, sagt der Mediziner. Was sagt der AfD-Politiker?