AfD: „Unsere Sperrminorität bringt die Brandmauer zum Einsturz“

Die Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel nehmen Brandenburgs AfD-Wahlsieger Hans-Christoph Berndt in die Mitte. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Landtagswahl in Brandenburg

Die AfD verpaßt zwar knapp Platz eins, ist aber dennoch Wahlsieger in Brandenburg. Vor allem über die Sperrminorität freut sich die Parteispitze. Was sie damit anfangen will.